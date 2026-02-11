В Татарстане насчитывается свыше тысячи неиспользуемых объектов недвижимости

Для инвесторов определены 36 перспективных площадок

В Татарстане насчитывается более 1 тыс. неиспользуемых объектов недвижимости. Из этого перечня отобраны 36 объектов, которые потенциально могут быть вовлечены в хозяйственный оборот и заинтересовать инвесторов. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

По ее словам, перечень неиспользуемых объектов был повторно направлен Министерством земельных и имущественных отношений республики, после чего все позиции проанализировали совместно с муниципалитетами. Большая часть зданий находится в аварийном или полуразрушенном состоянии, что снижает интерес со стороны бизнеса.

Отобранные 36 объектов размещены на онлайн-витрине имущества, созданной совместно с Минземимуществом РТ, где частные инвесторы могут ознакомиться с предложениями. Для остальных объектов, по словам Минуллиной, возможны варианты сноса, капитального ремонта или восстановления за счет собственников и муниципалитетов.

Ариана Ранцева