Рост цен на новостройки в Казани привлекает внимание инвесторов

По итогам 2025 года Казань заняла третью позицию среди городов-миллионников по динамике роста цен на жилье. Средняя стоимость квадратного метра в новостройках достигла 272,7 тысячи рублей, что на 19,3% превышает показатели предыдущего года.

На фоне этого аналитики отмечают повышенный интерес инвесторов к казанскому рынку недвижимости.

Главным критерием для инвесторов выступает ликвидность жилья — возможность быстрой и выгодной перепродажи. Значительное внимание уделяется планировке и метражу квартиры, а также популярности района среди арендаторов.

При выборе локации покупатели в первую очередь оценивают транспортную доступность и перспективы развития метрополитена (52% опрошенных). Важными факторами также считаются удобство передвижения на личном автомобиле (27%), наличие торговых объектов (18%) и социальной инфраструктуры (14%).

По данным девелоперской компании «Самолет», в реализуемых проектах Manzara Towers и «Зилант Премьер» наблюдается превышение плановых показателей продаж на 15%. Инвестиционный спрос составляет 43% от общего числа покупателей: 26% приобретают жилье для сохранения капитала, 10% — для сдачи в аренду, 7% — с целью последующей перепродажи.

Напомним, что Татарстан попал в топ-10 регионов России по доле новостроек в выдачах ипотеки в январе.

Наталья Жирнова