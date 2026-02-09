Татарстан ввел 4,6 млн кв. м жилья благодаря инфраструктурным кредитам

За период с 2021 года в Приволжском федеральном округе благодаря вложениям построено 8,8 млн кв. м жилья

Фото: Артем Дергунов

Татарстан стал лидером по объему введенного жилья благодаря использованию механизмов инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

За период с 2021 года в Приволжском федеральном округе введено 8,8 млн кв. м жилья, причем 4,6 млн кв. м из этого объема приходится именно на Татарстан.

Одним из значимых проектов в республике стало строительство дороги Алексеевское — Альметьевск, реализованное с привлечением инфраструктурных кредитов. В целом по округу завершено 154 объекта, среди которых крупный транспортный проект — обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Сообщается, что программа инфраструктурного развития показала высокую эффективность: привлечено около 534 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создано 32,2 тыс. рабочих мест. В текущем году регионам ПФО одобрены казначейские инфраструктурные кредиты на общую сумму 63,09 млрд рублей.

На сегодняшний день в работе находится около 300 объектов и мероприятий.

«Не надо заниматься приписками по мощности садика, школы или каких-то других объектов», — призывал муниципалитеты раис Татарстана на коллегии Минстроя РТ. Рустам Минниханов также выразил обеспокоенность завышением стоимости работ и поручил строже контролировать эти вопросы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова