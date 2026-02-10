В Казани на два месяца закрыли суши-бар «Цезарь» из-за кишечной палочки

Специалисты нашли множество нарушений: в суши-баре не хватало оборудования для готовки, а также не было даже обычных моющих средств

В Казани суд приостановил работу суши-бара «Цезарь» на улице Рихарда Зорге после проверки Роспотребнадзора. Заведение не сможет принимать посетителей в течение 60 дней, сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной проверки послужили жалобы двух посетителей, которые отравились после посещения заведения.

Специалисты нашли множество нарушений: в суши-баре не хватало оборудования для готовки, а сотрудники работали без медкнижек и прививок. Оказалось, что в одном холодильнике хранились и сырые продукты, и готовые блюда. В заведении не было даже обычных моющих средств. При анализе поверхностей нашли опасные бактерии — кишечную палочку. Кроме того, использовались продукты без документов.

После проверки владельца оштрафовали, помещения опечатали, а суд принял решение о временном закрытии заведения.



Наталья Жирнова