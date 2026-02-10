Новости общества

McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

08:49, 10.02.2026

Компания подала заявку в декабре 2024 года, решение о регистрации принято в 2026 году

Фото: скриншот из видео «McDonald's testing new restaurant concept in Fort Worth» с канала «WFAA»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's, ранее прекратившая работу в России, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные электронной базы Роспатента.

Согласно материалам ведомства, заявка на регистрацию была подана компанией в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял решение о государственной регистрации товарного знака.

Знак McDonald's может использоваться на территории России для реализации продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также для продажи игрушек и посуды.

Ранее «Реальное время» писало, что Samsung хочет зарегистрировать в России два товарных знака.

Ариана Ранцева

