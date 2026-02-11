Эксперты назвали самые желанные подарки для женщин

Среди них цветы, косметика и ювелирные украшения

Фото: Мария Зверева

39% женщин хотят получить в подарок цветы. Об этом говорится в результатах опроса «Авито» в преддверии старта «Хватамбы». Средняя стоимость букета на платформе со скидкой составляет 1,7 тыс. рублей.

На втором месте самых желанных подарков оказалась косметика и парфюмерия (27%). Средняя цена таких наборов — 3 тыс. рублей. Тройку замыкают ювелирные украшения (27%). Что касается цены, то товары из серебра начинаются от 1,5 тыс. рублей.

По данным специалистов платформы, дополнительный рост покупок происходит во время распродаж. Например, прошлой осенью в период распродажи россияне приобрели товары на сумму 11,4 млрд рублей, сэкономив в общей сложности 1,2 млрд рублей за счет скидок до 90%. В среднем ежедневно пользователи сервиса совершали около 63,5 тыс. покупок, а средний чек составил 7 тыс. рублей.

Первое место на осенних распродажах заняли покупки одежды, обуви и аксессуаров (37% продаж). На втором месте — запчасти с долей 15%, на третьем — товары для хобби (8% от всех продаж на платформе). В топ-5 самых популярных категорий вошли мебель с долей 6%, а также аудио— и видеотехника — 5% продаж.

— Распродажа — отличная возможность приобрести подарок для близкого человека и порадовать себя в том числе, — отметила Елена Низовцева, руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на «Авито».

По прогнозам экспертов, в предстоящую волну распродаж с 9 февраля по 8 марта востребованными могут стать товары из категорий «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти», «Для дома и дачи».