Более 12 тысяч самозанятых в Татарстане делают пенсионные отчисления
Минимальная сумма составляет 71 525,52 рубля, что обеспечивает один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента
В Татарстане более 12 тысяч самозанятых граждан добровольно участвуют в системе пенсионного страхования, сообщает пресс-служба Соцфонда.
Самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, имеют право самостоятельно формировать страховую пенсию. Для этого необходимо вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию через отделение Социального фонда России по РТ. На текущий момент таким правом воспользовались 12 240 жителей региона.
В 2026 году установлены следующие параметры взносов: минимальная сумма составляет 71 525,52 рубля, что обеспечивает один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальная сумма взноса — 572 204,16 рубля, соответствующая 8,720 ИПК.
Напомним, что новые налоги для самозанятых не будут вводиться до 2028 года.
