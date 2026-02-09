Более 12 тысяч самозанятых в Татарстане делают пенсионные отчисления

Минимальная сумма составляет 71 525,52 рубля, что обеспечивает один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане более 12 тысяч самозанятых граждан добровольно участвуют в системе пенсионного страхования, сообщает пресс-служба Соцфонда.

Самозанятые, уплачивающие налог на профессиональный доход, имеют право самостоятельно формировать страховую пенсию. Для этого необходимо вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию через отделение Социального фонда России по РТ. На текущий момент таким правом воспользовались 12 240 жителей региона.



В 2026 году установлены следующие параметры взносов: минимальная сумма составляет 71 525,52 рубля, что обеспечивает один год страхового стажа и 1,090 индивидуального пенсионного коэффициента. Максимальная сумма взноса — 572 204,16 рубля, соответствующая 8,720 ИПК.

Напомним, что новые налоги для самозанятых не будут вводиться до 2028 года.

Наталья Жирнова