Стали известны подробности приобретения Whoosh компании «ЮрентБайк»

Ранее ФАС запретила слияние двух кикшеринговых сервисов

Whoosh сообщил об отзыве ходатайства в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России по вопросу возможной сделки с ООО «ЮрентБайк.ру». Компания рассматривает возможность подачи нового ходатайства по этому вопросу в будущем, сообщает представитель компании Денис Балакирев.

Несмотря на отзыв текущего ходатайства, компания продолжает реализацию своей стратегии развития. В фокусе внимания остаются операционная эффективность, устойчивость бизнес-модели и создание долгосрочной ценности для пользователей и акционеров.

На данный момент компания не заключила никаких обязывающих документов по потенциальной сделке. При этом Whoosh активно работает над реализацией утвержденных бизнес-планов на текущий год, включая подготовку к новому сезону в России. Слияния и поглощения остаются одним из возможных инструментов для реализации стратегических целей компании.

Напомни, что ранее ФАС запретила слияние двух кикшеринговых сервисов — Whoosh и «ЮрентБайк.ру».

Наталья Жирнова