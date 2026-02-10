ДОМ.РФ утвердил стратегию роста активов до 8,8 трлн рублей

Показатель планируется достичь к 2028 году

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

Наблюдательный совет ПАО «ДОМ.РФ» утвердил стратегию повышения акционерной стоимости компании. Как сообщается в материалах ДОМ.РФ, ключевым ориентиром документа является рост активов до 8,8 трлн рублей к 2028 году.

Стратегия предусматривает поддержание рентабельности капитала на уровне выше 20%, увеличение чистой прибыли темпами более 15% в год, а также направление 50% чистой прибыли на выплату дивидендов. Также планируется активная работа с инвестиционным сообществом.

Основой стратегии стали финансовые цели компании на период 2025–2030 годов и на перспективу до 2036 года, утвержденные в декабре 2025 года.

По словам генерального директора ДОМ.РФ Виталия Мутко, по итогам 2025 года компания ожидает рекордную чистую прибыль, а в 2026 году показатель, как планируется, превысит 100 млрд рублей.



Ариана Ранцева