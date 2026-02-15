В Госдуме обсудили компенсации ипотечным заемщикам при банкротстве

Делягин считает, что мера защитит граждан и улучшит социальную обстановку в обществе

Фото: Владимир Васильев

Банки могут быть обязаны возвращать ипотечным заемщикам половину ранее уплаченных средств в случае их банкротства. Соответствующее предложение к председателю Центрального банка РФ Эльвире Набиуллиной направил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, сообщили ТАСС.

«Прошу высказать ваше отношение к предложению обязать банки-кредиторы в случае банкротства ипотечных заемщиков выплачивать им в качестве компенсации половину средств, ранее уплаченных ими за все время обслуживания и погашения ипотечного кредита», — приводит слова Делягина пресс-служба.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Депутат отметил, что в последнее время актуальной становится проблема банкротства физических лиц, неспособных оплачивать взятые кредиты. По его мнению, с платежами могут не справиться даже добропорядочные граждане по причинам, от них не зависящим и не поддающимся прогнозированию.

Делягин подчеркнул, что предлагаемая мера поможет гражданам «не остаться на улице» и окажет положительное влияние на социально-психологическую обстановку в российском обществе.

Ариана Ранцева