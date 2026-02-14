В Татарстане приставы арестовали авто умершего должника за кредит в миллион

Машина была припаркована возле дома по месту регистрации

Фото: Максим Платонов

В Сармановском районе Татарстана взыскали кредитную задолженность на 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс‑службе ГУ ФССП России по республике.

История дела началась с неисполнения кредитных обязательств жителем района. После его смерти имущественные обязательства, согласно закону, перешли к наследнице — его супруге, которая приняла наследство. В состав наследственной массы вошли не только имущественные права, но и долговые обязательства, включая кредит за автомобиль.

Супруга умершего была официально уведомлена о наличии задолженности и необходимости ее погашения. Помимо основной суммы долга, был начислен исполнительский сбор.

Судебные приставы обнаружили автомобиль, принадлежащий должнице. Машина была припаркована возле дома по месту ее регистрации. Транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку.

Сейчас у наследницы есть два пути разрешения ситуации: добровольно погасить задолженность в полном объеме либо дождаться реализации арестованного автомобиля на торгах в установленном законом порядке. Если вырученных от продажи средств окажется недостаточно для покрытия всего долга, оставшаяся сумма будет взыскана за счет иного имущества или доходов должницы.

Напомним, в Татарстане подвели итоги деятельности службы судебных приставов за прошедший год. Общая сумма взысканий составила 22 млрд рублей в пользу граждан и организаций.

Рената Валеева