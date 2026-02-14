Беляев: Нижнекамск привлекает дополнительные ресурсы для уборки снега

В ходе его личной проверки выявлены конкретные недоработки, включая ранее не закрепленные за ответственными организациями участки, среди которых улица Чишмале

Фото: Артем Дергунов

«Дорогие нижнекамцы, все ваши обращения по уборке снега читаю, выезжаю на проблемные участки», — обратился к жителям Нижнекамска глава района Радмир Беляев. По его словам, сегодня совместно с представителями ООО «КПБ», управляющими компаниями и подрядчиком, ответственным за второстепенные дороги, был проведен осмотр городских территорий.

Как сообщил Беляев, в ходе проверки выявлены недоработки, включая ранее не закрепленные за ответственными организациями участки, среди которых оказалась улица Чишмале. Глава района подчеркнул, что такие «серые зоны» недопустимы, и уже определил ответственных за их уборку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Для улучшения ситуации в городе привлекается дополнительно около 20 единиц техники, выделено дополнительное финансирование на усиление уборки. Руководителям всех служб обозначены конкретные участки ответственности.

— Также усиливаем вывоз снега с остановочных павильонов и общественных пространств. По всем обращениям жителей будем отрабатывать адресно, — заявил в своем обращении Беляев.

В комментариях под постом уже собрались нижнекамцы, которые направляют свои жалобы по расчистке снега лично главе района и города.

скриншот с соцсети телеграм

Напомним, ранее в Нижнекамском районе ввели блан «Буран».

Наталья Жирнова