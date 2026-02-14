Беляев: Нижнекамск привлекает дополнительные ресурсы для уборки снега
В ходе его личной проверки выявлены конкретные недоработки, включая ранее не закрепленные за ответственными организациями участки, среди которых улица Чишмале
«Дорогие нижнекамцы, все ваши обращения по уборке снега читаю, выезжаю на проблемные участки», — обратился к жителям Нижнекамска глава района Радмир Беляев. По его словам, сегодня совместно с представителями ООО «КПБ», управляющими компаниями и подрядчиком, ответственным за второстепенные дороги, был проведен осмотр городских территорий.
Как сообщил Беляев, в ходе проверки выявлены недоработки, включая ранее не закрепленные за ответственными организациями участки, среди которых оказалась улица Чишмале. Глава района подчеркнул, что такие «серые зоны» недопустимы, и уже определил ответственных за их уборку.
Для улучшения ситуации в городе привлекается дополнительно около 20 единиц техники, выделено дополнительное финансирование на усиление уборки. Руководителям всех служб обозначены конкретные участки ответственности.
— Также усиливаем вывоз снега с остановочных павильонов и общественных пространств. По всем обращениям жителей будем отрабатывать адресно, — заявил в своем обращении Беляев.
В комментариях под постом уже собрались нижнекамцы, которые направляют свои жалобы по расчистке снега лично главе района и города.
Напомним, ранее в Нижнекамском районе ввели блан «Буран».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».