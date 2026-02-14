Режиссер «Слова пацана» намекнул на 2-й сезон сериала

Он опубликовал на своей странице пост с изображением цифры 2 и отметил актеров из первого сезона

Фото: скриншот из социальной сети Жоры Крыжовникова

Режиссер Жора Крыжовников дал понять своим подписчикам о возможном выходе второго сезона популярного сериала «Слово пацана». В своем личном аккаунте он опубликовал пост с изображением цифры 2, в котором отметил актеров из первого сезона.

Примечательно, что среди отмеченных артистов не оказалось Ивана Янковского, сыгравшего Вову Адидаса, и Никиты Кологривого, сыгравшего Кощея. Ранее Кологривый сказал, что не планирует возвращаться к своей роли в продолжении сериала. Проект рассказывает о молодежных преступных группировках в Казани на фоне перестройки.



скриншот из социальной сети

Точная дата начала съемок пока не раскрывается. В 2024 году ходила информация, что создатели «Слово пацана. Кровь на асфальте» пока не планируют продолжать проект, а в октябре того же года россияне назвали «Слово пацана» лучшим сериалом уходящего 2024-го.

Наталья Жирнова