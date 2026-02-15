IT-эксперт спрогнозировал рост аудитории онлайн-кинотеатров в России на 6—10% в 2026 году

В офлайн-кинотеатры люди все меньше ходят по большому количеству причин

Фото: Артем Дергунов

Аудитория онлайн-кинотеатров в России в 2026 году может вырасти на 6—10%. Такой прогноз «Реальному времени» озвучил главный разработчик сайта Kremlin.ru и консультант в администрации президента России, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

— Тенденция не меняется, в офлайн-кинотеатры люди все меньше и меньше ходят по большому количеству причин. Экосистемы, в свою очередь, развиваются и становятся привлекательнее для зрителей благодаря удобству пользования и всевозможным акциям. На 6—10% аудитория онлайн-кинотеатров еще может вырасти, — спрогнозировал IT-эксперт.

Отметим, что в 2025-м аудитория онлайн-кинотеатров в России увеличилась на 30%, до 75 млн пользователей. Если прогноз Геллера сбудется, то количество зрителей достигнет 82 млн человек к концу текущего года. О том, почему основные подписчики данных сервисов являются жителями мегаполисов и почему «киномэтрам» выгоднее снимать свои картины для таких платформ, чем для больших экранов, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров