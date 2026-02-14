В Татарстане выделят еще миллиард для ремонта четырех дорог

Сроки реализации растянутся до 2028 года

Фото: Реальное время

В Татарстане начнется ряд проектов по ремонту и реконструкции дорог. Общая сумма инвестиций превысит 1 млрд рублей, а сроки реализации растянутся до 2028 года.

Так, на капремонт участка автодороги Камские Поляны — Шереметьевка (с 10‑го по 13‑й км) выделено 448,9 млн рублей. Работы должны быть завершены до 18 октября 2028 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование осуществляется из бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Еще один проект — реконструкция автодороги Канаш — Суык‑Чишма на участке с 0‑го по 2‑й км. На эти цели направлено 181,7 млн рублей, причем средства выделяются исключительно из регионального бюджета. Контракт должен быть исполнен до 18 ноября 2026 года.

Кроме того, 412,5 млн рублей пойдут на капремонт пятикилометрового участка дороги Бугульма — Азнакаево. Срок завершения работ — 18 октября 2028 года. Финансирование, как и в случае с трассой Камские Поляны — Шереметьевка, будет осуществляться из двух источников: бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Наконец, 39 млн рублей выделено на ремонт одного километра дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Заинском районе. Дорожные работы должны быть закончены до 19 августа 2026 года.

Ранее в Татарстане объявили тендер на ремонт автодороги Мамадыш — Тюлячи. Стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, а срок завершения работ — не позднее 20 ноября 2026 года.



Рената Валеева