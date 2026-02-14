Новости общества

В Татарстане выделят еще миллиард для ремонта четырех дорог

13:40, 14.02.2026

Сроки реализации растянутся до 2028 года

Фото: Реальное время

В Татарстане начнется ряд проектов по ремонту и реконструкции дорог. Общая сумма инвестиций превысит 1 млрд рублей, а сроки реализации растянутся до 2028 года.

Так, на капремонт участка автодороги Камские Поляны — Шереметьевка (с 10‑го по 13‑й км) выделено 448,9 млн рублей. Работы должны быть завершены до 18 октября 2028 года. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс», а финансирование осуществляется из бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Еще один проект — реконструкция автодороги Канаш — Суык‑Чишма на участке с 0‑го по 2‑й км. На эти цели направлено 181,7 млн рублей, причем средства выделяются исключительно из регионального бюджета. Контракт должен быть исполнен до 18 ноября 2026 года.

взято с телеграм-канала Миндортранса РТ

Кроме того, 412,5 млн рублей пойдут на капремонт пятикилометрового участка дороги Бугульма — Азнакаево. Срок завершения работ — 18 октября 2028 года. Финансирование, как и в случае с трассой Камские Поляны — Шереметьевка, будет осуществляться из двух источников: бюджета Татарстана и федерального бюджета.

Наконец, 39 млн рублей выделено на ремонт одного километра дороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Заинском районе. Дорожные работы должны быть закончены до 19 августа 2026 года.

Ранее в Татарстане объявили тендер на ремонт автодороги Мамадыш — Тюлячи. Стоимость работ составит 1,1 млрд рублей, а срок завершения работ — не позднее 20 ноября 2026 года.

Рената Валеева

