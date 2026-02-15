Более трети мигрантов не сдали языковой экзамен с первой попытки

В четвертом квартале 35,5% участников не смогли пройти тестирование сразу

Более трети мигрантов не сдали экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства с первой попытки в период с октября по конец декабря. Об этом сообщили РИА «Новости».

Согласно мониторингу ведомства, в четвертом квартале 2025 года экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на работу или патента, сдавали 201 675 человек. Экзамен успешно прошли 87,9% участников, однако с первой попытки его не сдали 35,5%.

Аттестация проводится по трем уровням: для получения патента на работу на территории Россия, разрешения на временное проживание и вида на жительство. Каждый экзамен включает три блока. Первый состоит из тестирования по русскому языку, второй и третий — из проверки знаний истории России и основ законодательства.

Экзамен на уровень, соответствующий получению разрешения на временное проживание, в третьем квартале сдавали 1 223 человека. Из них экзамен прошли 70,6%, при этом с первой попытки его не сдали 39,5%. Экзамен для получения вида на жительство сдавали 11 723 человека. Успешно справились 82,3%, а 29,6% не сдали его с первой попытки.

В Минобрнауки также сообщили, что возможность прохождения экзамена организована в 203 пунктах на территории всех субъектов федерации, а также в Таджикистан и Узбекистан. В их числе — 88 российских университетов, включая 82, подведомственных министерству.

Ариана Ранцева