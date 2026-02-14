Госсекретарь США Рубио выступил за реформу международных отношений

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности с заявлением о будущем международных отношений. По его словам, Вашингтон не стремится к полному разрушению существующих механизмов международного взаимодействия, однако настаивает на их модернизации.

Глава Госдепартамента критически высказался о работе ООН, отметив ее неэффективность при решении современных международных конфликтов. В качестве примеров он привел ситуации в Газе и на Украине, подчеркнув, что США были вынуждены самостоятельно заниматься урегулированием этих проблем.

Он раскритиковал европейскую политику в сфере энергетики и миграции, назвав ошибочной идею управления мировыми процессами исключительно через либерально-демократические ценности. При этом госсекретарь подчеркнул важность сохранения сильного европейского союза для США. Он призвал европейцев сохранять свою культурную идентичность и противостоять попыткам изменения основ западной цивилизации.

Наталья Жирнова