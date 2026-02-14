На охрану дошкольных и школьных учреждений Кукморского района направят 18 млн рублей

Под охрану попадут 30 объектов, включая детские сады, школы, гимназии и многопрофильный лицей района

Фото: Максим Платонов

Администрация Кукморского муниципального района Татарстана объявила о госконтракте на оказание услуг охраны дошкольных и школьных учреждений. Под охрану попадут 30 объектов, включая детские сады, школы, гимназии и многопрофильный лицей района.

На каждом образовательном учреждении будет дежурить по одному охраннику в течение рабочего дня — с 7:00 до 19:00. В обязанности охранников войдет обеспечение безопасности учащихся и персонала, контроль пропускного режима, охрана имущества и предотвращение противоправных действий.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Все сотрудники обязаны соблюдать строгие правила: от прохождения профессиональной подготовки до обеспечения надлежащего порядка в служебных помещениях. При этом к охране не допускаются стажеры и у сотрудников не будет оружия (кроме резиновой палки).

Сумма госконтракта — 18,1 млн рублей. Напомним, что спортивные мероприятия в Татарстане возьмут под охрану за 1,7 млн рублей.

Наталья Жирнова