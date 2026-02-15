В «Роскосмосе» сообщили о прибытии Crew-12 на МКС
На станцию прибыли Андрей Федяев, Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено
Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 прибыл на Международную космическую станцию. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
В состав экипажа входят космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, а также астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.
