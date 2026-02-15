Моторин забил, Мальдонадо удалился, а Артига ответил про Даку: как «Рубин» обыграл «Пахтакор» в Турции

Казанская команда выиграла свой последний «публичный» матч зимы

«Рубин» обыграл узбекистанский «Пахтакор» со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Турции. Казанцы одержали пятую победу подряд в пяти играх этой зимой. Тем не менее тренер Франк Артига в очередной раз столкнулся с серьезными проблемами с составом. Как прошел последний «публичный» контрольный матч «Рубина» с испанцем — читайте в материале «Реального времени».

Матч с «Пахтакором» — последний открытый для показа этой зимой

Утром в воскресенье стало известно, что игра с «Пахтакором» станет последней на нынешних зимних сборах «Рубина», которую покажут общественности. Два оставшихся матча против «Оренбурга» пройдут в закрытом режиме. Это уже сложившаяся у российских клубов практика, когда тренеры ставят запрет на трансляцию заключительных контрольных поединков команды. Подобный запрос связан с нежеланием показывать некоторые игровые детали, которые надо оставить в секрете от будущего соперника в чемпионате.

Поэтому матч с «Оренбургом» был особенно важен. Дальше команду мы увидим только в официальной игре — 28 февраля в Махачкале против местного «Динамо». На подготовку «секретов» у Франка Артиги останется 12 полных дней, за которые также предстоит решить проблемы с составом. Прежде всего, речь идет о травмированных, затем — об отсутствии трансферов.

В такой ситуации стартовый состав с «Оренбургом» казался оптимальным. В воротах появился Евгений Ставер, по краям обороны — Илья Рожков и Андерсон Арройо, в центре защиты — Игор Вуячич, Алексей Грицаенко и Никита Лобов. В полузащите значились Олег Иванов и Марат Апшацев, которым на фланге будут помогать Велдин Ходжа и Дардан Шабанхаджай. На острие атаки — единственный в отсутствие Мирлинда Даку вариант — Жак Сиве.

Игра вызвала особый интерес не только у казанских болельщиков и экспертов. На матч в Турции прибыли представители тренерского штаба сборной России. В частности, на игре был замечен Юрий Никифоров, помощник Валерия Карпина.

Казанцы сразу же забили

Первый опасный момент у ворот «Пахтакора» на 9-й минуте завершился голом. Шабанхаджай навесил со штрафного, а Сиве ударом головой переправил мяч в сетку — 1:0. Следующий интересный эпизод от казанцев пришлось ждать до середины тайма. На 24-й минуте Ходжа пробросил мяч мимо вратаря и защитника, но последний срубил игрока «Рубина», а арбитр фол не зафиксировал.

В ответ на такую активность «Пахтакор» ответил своим голом. Правда, судьи взятие ворот «Рубина» не засчитали из-за офсайда. Защитники казанцев успели создать положение вне игры, куда в итоге угодил нападающий соперника. «Рубиновые» ответили своим мини-выпадом, только без забитого гола. Более до перерыва каких-либо опасных моментов на поле команды не создали.

Вообще же, стоит отметить надежную игру «Рубина» в обороне. Соперник не создал ни одного серьезного подхода к воротам казанцев. Здорово выглядел Лобов, который изначально на бумаге казался слабым звеном в компании с Вуячичем и Грицаенко.

Гол Моторина и удаление Мальдонадо

Во втором тайме игра разбилась на несколько отрезков. Такое положение дел было связано с многочисленными заменами в составе обеих команд. Если в предыдущих матчах Артига менял игроков «Рубина» по 10—11 за раз, то сегодня делал это порционно. Троих поменял в перерыве, потом выпустил еще троих, затем еще и в итоге сменил почти весь состав.

Из важного стоит расписать несколько моментов из второго тайма. Во-первых, дебютировал Дениль Мальдонадо. Гондурасский защитник перешёл в «Рубин» еще летом, но сразу получил травму и восстановился только сейчас. Его высокий уровень ощущался сразу, только вот сам футболист смазал дебют удалением — судья показал ему две подряд желтые карточки.

Во-вторых, активно провели свое игровое время молодые Никита Васильев, Энри Мукба и Даниил Моторин. Третий из списка дважды опасно бил — вначале прямо во вратаря, затем после углового ударил выше. Зато в концовке Моторин забил: Мукба отборолся, отпасовал на партнера, а тот от штанги отправил мяч в сетку — 2:0.

В-третьих, небольшое повреждение получил Апшацев. Его в середине второго тайма заменил Лобов. Номинальный центральный защитник очень уверенно смотрелся на новой для себя позиции. Никита привычно срывал комбинации соперника, а также неплохо подключался к атакам казанцев. Из всех сыгравших в центре полузащиты игроков именно Лобов проявил себя с «Пахтакором» ярче всех.

Даку будет вне игры до 20-го тура чемпионата

Победа стала для команды уже пятой подряд на сборах в Турции. Под руководством Франка Артиги казанцы не проигрывают и не теряют очков. Помимо этого, «Рубин» еще и не пропускает, закончив четыре игры кряду с одинаковым счетом 2:0. Напомним, ранее на турецких сборах были обыграны сербский ИМТ (3:1), македонская «Струга» (2:0), казахстанский «Женис» (2:0) и узбекистанский «Навбахор» (2:0).

До возобновления сезона «Рубину» осталось провести всего два спарринга — 20 февраля утром и вечером с «Оренбургом». Уже сейчас стоит признать, что Артига столкнулся с серьезными трудностями при подготовке к первому официальному матчу. За месяц своего пребывания с командой, испанец так и не смог выставить оптимальный состав из-за травм. Теперь клуб экстренно ищет усиление, но Артиге нужно будет успеть вписать возможных новичков в свою систему.

Тренер после игры с «Пахтакором» признался, что не сможет рассчитывать на лучшего бомбардира команды Мирлинда Даку. Албанец будет готов только к 20-му туру чемпионата. В таких условиях единственно важным может стать самоотдача футболистов. С этим, по словам Артиги, проблем нет.

Теперь «Рубин» увидим только через две недели — в первой официальной игре после смены тренера казанской команды.

«Рубин» (Казань, Россия) — «Пахтакор» (Ташкент, Узбекистан) — 2:0 (1:0, 1:0)

Голы:

1:0 — 9, Сиве (Шабанхаджай);

2:0 — 85, Моторин (Мукба).