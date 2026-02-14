32% самозанятых России работают сразу в нескольких сферах

Самым популярным сочетанием профессий стало объединение комплектации и упаковки товаров — такой формат выбрали 7% самозанятых исполнителей

Фото: Динар Фатыхов

Исследование платформы «Консоль» показало, что треть российских самозанятых (32%) успешно совмещают несколько направлений деятельности. Эксперты отмечают, что наиболее востребованными остаются комбинации операционных и логистических задач.

Самым популярным сочетанием профессий стало объединение комплектации и упаковки товаров — такой формат выбрали 7% самозанятых исполнителей. Следом идут специалисты, совмещающие погрузочно-разгрузочные работы с упаковкой (3%), а также те, кто совмещает комплектацию с погрузочными операциями (2%).

Наблюдается интересная тенденция на слияние физического и интеллектуального труда. Так, 2% самозанятых совмещают доставку с мерчендайзингом и рекламными услугами, а 1% — доставку с бухгалтерскими и информационными услугами. В сфере интеллектуальных услуг также заметен тренд на диверсификацию: 2% самозанятых одновременно предоставляют информационные услуги и консультирование, а 1% совмещают информационные услуги с доставкой.

По мнению руководителя проектов развития платформы «Консоль» Александра Авдеева, закон не ограничивает самозанятых в выборе направлений деятельности. Главное условие — соблюдение лимита годового дохода в 2,4 млн рублей и своевременная уплата налогов со всех источников дохода.

В современной трудовой истории существует уже множество определений разных форматов работы: удаленка, надомная работа, аутсорсинг, фриланс и т.д. И если в случае первых двух заключается трудовой договор (меняется лишь место и формат), то в случае других двух — это работа чаще всего без официального трудоустройства. Но есть одно «но»: аутсорсинг предполагает длительные трудовые взаимоотношения и зачастую работу целой командой, чего нет у фриланса. Так чем же тогда он отличается от подработки, что финансово стабильнее и какие самые популярные вакансии Татарстана для посменной работы — разбиралось «Реальное время».



Наталья Жирнова