Эксперт Уражевский назвал факторы, сдержавшие рост цен на корма для животных в России

Покупатель может найти даже премиальные корма в доступном ценовом сегменте

Фото: Михаил Захаров

За последние три года рынок кормов для животных в России восстановился: начали хорошо работать наши отечественные производители, появилась здоровая конкуренция. Эти два фактора сдержали рост цен на питание для питомцев, сказал «Реальному времени» президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

— Дело в том, что до СВО в нашей стране продавали много кормов, которые привозили из-за границы. Однако в 2022-м многие зарубежные производители кормов ушли с российского рынка, что поначалу вызвало большой перебой в работе, дефицит ассортимента, а эти факторы, как следствие, спровоцировали сильный рост цен, — объяснил кинолог, подчеркнув, что в предыдущие годы корма дорожали на 10, 20 и даже 30%.

Однако сейчас в борьбе за покупателя производители кормов стремятся быть конкурентоспособными и стараются сдерживать цены. Именно поэтому на сегодняшний день покупатель может найти даже премиальные корма в доступном ценовом сегменте, добавил Уражевский.

Подробнее о том, насколько подорожали сухие корма в России, как делают такое питание, стоит ли ждать резкого подорожания «сухих гранул» в 2026-м и почему его считают отравой, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров