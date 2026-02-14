Новости общества

Минобороны России предлагает считать день службы в СВО за три обычных дня

19:27, 14.02.2026

Закон направлен на повышение привлекательности службы в армии и стимуляцию поступления граждан на контрактную основу

Фото: Мария Зверева

Минобороны России разработало проект федерального закона, согласно которому дни участия военных в специальной военной операции будут считаться за трое суток обычной службы. Документ размещен на официальном сайте федеральных нормативных актов.

Помимо увеличения трудового стажа, планируется включение времени участия в специальных операциях в страховой стаж также в троекратном объеме.

Закон направлен на повышение привлекательности службы в армии, стимуляцию поступления граждан на контрактную основу и улучшение социальной адаптации военнослужащих после завершения операций.

В парламенте Татарстана дорабатывают поправки в местный Земельный кодекс, что позволит бесплатно выдавать земельные участки участникам СВО. Подробнее — в материале «Реального времени».

