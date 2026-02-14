Минобороны России предлагает считать день службы в СВО за три обычных дня
Минобороны России разработало проект федерального закона, согласно которому дни участия военных в специальной военной операции будут считаться за трое суток обычной службы. Документ размещен на официальном сайте федеральных нормативных актов.
Помимо увеличения трудового стажа, планируется включение времени участия в специальных операциях в страховой стаж также в троекратном объеме.
Закон направлен на повышение привлекательности службы в армии, стимуляцию поступления граждан на контрактную основу и улучшение социальной адаптации военнослужащих после завершения операций.
В парламенте Татарстана дорабатывают поправки в местный Земельный кодекс, что позволит бесплатно выдавать земельные участки участникам СВО. Подробнее — в материале «Реального времени».
