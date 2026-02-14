В Татарстане в 2026 году отремонтируют более 300 школ, больниц и культурных учреждений

Значительная часть работ уже началась: капитальный ремонт школ и одного детского дома выполнен на 6%, ФАП — на 18%, а детских оздоровительных лагерей — на 39%

Фото: Эльвира Шарафиева

В Татарстане в текущем году запланировано обновление более 300 объектов социальной инфраструктуры в рамках национальных проектов и региональных программ. Соответствующее решение было озвучено на совещании в Доме правительства РТ под руководством раиса Татарстана Рустама Минниханова. Известно, что в Татарстане в 2026 году реализуют 50 республиканских программ строительства и ремонта на 77 млрд рублей.

Параллельно продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Работы охватят 706 домов в 42 муниципальных образованиях общей площадью 4 млн квадратных метров. Планируется заменить 99 лифтов. Общий бюджет программы составляет 9,065 млрд рублей. На данный момент подрядчики определены для 293 домов, активные работы ведутся в 80 объектах.

Особое внимание уделяется обновлению социальной инфраструктуры. В программу включены объекты образования, здравоохранения, молодежной политики, культуры, спорта и других сфер. Среди приоритетных направлений — модернизация школ, детских садов, медицинских учреждений, культурных объектов и спортивных сооружений. Напомним, что в 2026 году на капремонт образовательных учреждений в Татарстане направят 10,5 млрд рублей.

Значительная часть работ уже началась. В частности, капитальный ремонт школ и одного детского дома выполнен на 6%, фельдшерско-акушерских пунктов — на 18%, а детских оздоровительных лагерей — на 39%. Напомним, что в текущем году в республике расширяют два детских оздоровительных лагеря за 450 млн рублей.

Наталья Жирнова