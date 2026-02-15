Илья Вольфсон передал казанскому Музею-квартире Мусы Джалиля первое издание «Моабитской тетради»
Книгу, которая была опубликована в 1953 году, выкупили из частной коллекции
Депутат Госдумы от Татарстана Илья Вольфсон передал казанскому Музею-квартире Мусы Джалиля первое издание «Моабитской тетради». Книга вышла в 1953 году на татарском языке.
— Специально для этого мы выкупили книгу из частной коллекции. Для меня важно, чтобы эта редкая книга была доступна исследователям и читателям, а не оставалась под замком. Чтобы ее история продолжалась здесь, в достойном месте, — заявил Вольфсон.
Подарок музею сделали в честь юбилея татарского поэта и Героя Советского Союза — сегодня отмечается 120-летие со дня его рождения.
Напомним, в январе в Татарстане создали оргкомитет по проведению 120‑летия Мусы Джалиля. Координация работы возложена на Минкульт республики.
