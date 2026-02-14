Названы регионы России, где сухие корма для животных стоят дороже всего

За год данный продукт подорожал ниже уровня инфляции

Фото: Михаил Захаров

Средняя стоимость сухого корма в Татарстане составила 382 рубля за 1 кг. Данная сумма оказалась выше, чем в среднем по России (378 рублей за кило), следует из данных Росстата.

При этом, согласно статистике, в 2025 году сухие корма для животных в России подорожали на 4,08%. Это ниже официального уровня инфляции в стране (5,59% по итогам года, согласно статистике упомянутого ведомства).

Дороже всего такое питание для животных обойдется в Магаданской области (854 рубля) и в Чукотском автономном округе (680 рублей), а самые низкие средние цены — в Республике Калмыкия (258 рублей) и Брянской области (271 рубль).

В Москве данный продукт обойдется в 386 рублей за 1 кг, в Московской области — 346 рублей, а в Санкт-Петербурге — 489 рублей.

О том, как производят такое питание, чем объясняется скромная динамика роста стоимости, как изменятся цены в 2026-м, а также почему его считают отравой, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров