Почти треть татарстанцев заканчивают отношения, если в них не оправдались ожидания
Татарстан вошел в тройку регионов, где отсутствие общих интересов считается одной из главных причин для расставания
По результатам исследования страхового дома ВСК, главным поводом для расставания российских пар являются измена и регулярный обман со стороны партнера. При этом жители разных регионов по-разному оценивают серьезность причин для разрыва отношений.
Татарстан вошел в тройку регионов, где отсутствие общих интересов считается одной из главных причин для расставания — такой вариант выбрали 30% опрошенных жителей республики. Также регион лидирует по количеству пар, для которых неоправданные ожидания становятся серьезным поводом для разрыва — этот фактор отметили также 30% респондентов.
Примечательно, что молодое поколение больше беспокоят финансовые аспекты отношений — 23% молодых людей готовы расстаться, если партнер недостаточно помогает материально. При этом молодежь также более чувствительна к бытовым мелочам: 12% молодых участников считают беспорядок в квартире достаточным поводом для расставания, тогда как среди людей старше 35 лет таких всего 2%.
Положительной тенденцией стало то, что россияне все чаще стремятся сохранить отношения — за последний год количество обращений к психологам выросло в полтора раза, причем каждая пятая консультация посвящена проблемам в романтических отношениях.
Напомним, что казанцы планируют скромные траты на День святого Валентина.
