Минобороны сообщило о перехвате 102 украинских БПЛА

14:57, 15.02.2026

Минобороны уточнило, что атаки отражены в период с 09:00 по 13:00 мск

Средства противовоздушной обороны с 09:00 по 13:00 мск уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее «Реальное время» писало, что в течение прошедшей ночи над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 украинских БПЛА.

Ариана Ранцева

