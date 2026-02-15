Минобороны сообщило о перехвате 102 украинских БПЛА

Минобороны уточнило, что атаки отражены в период с 09:00 по 13:00 мск

Средства противовоздушной обороны с 09:00 по 13:00 мск уничтожили 102 украинских беспилотных летательных аппарата над несколькими регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.



Ранее «Реальное время» писало, что в течение прошедшей ночи над регионами РФ перехвачено и уничтожено 68 украинских БПЛА.

Ариана Ранцева