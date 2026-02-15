В Казани за сутки вывезли 29,3 тыс. тонн снега

1114 единиц техники и 669 дорожных рабочих чистили улицы, тротуары и остановки от снега

Фото: Динар Фатыхов

За последние сутки в Казани было вывезено 29,3 тыс. тонн снега. В уборке участвовали 1114 единиц техники и 669 дорожных рабочих, которые посыпали улицы реагентами, очищали тротуары и остановки, разметали и вывозили снег, сообщает мэрия.

Сегодня днем работы продолжат 509 единиц техники и 484 дорожных рабочих. Власти призывают жителей убирать свои автомобили с обочин дорог и конечных остановок общественного транспорта, чтобы не мешать уборке.



Ранее «Реальное время» писало, что за две недели февраля в Казани уже выпал 121% месячной нормы осадков.

Ариана Ранцева