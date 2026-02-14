Большинство казанцев поддержало инициативу об увеличении отпуска за счет выходных

Против законопроекта выступили лишь 8% участников опроса

Фото: Артем Дергунов

Партия ЛДПР выступила с инициативой изъять выходные дни из расчета отпускного периода — это позволит увеличить фактическую продолжительность отдыха работников. Предложение партии получило заметную поддержку среди экономически активного населения Казани: по данным опроса SuperJob, 72% респондентов высказались «за».

Против законопроекта выступили лишь 8% участников опроса, а 20% затруднились с ответом, высказав ряд практических вопросов. Среди них — опасения относительно механизма оплаты таких отпусков, а также возможные сложности с планированием отдыха в периоды праздничных дней (например, в январе и мае).

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», считают, что это изменение имеет две стороны медали. С одной стороны, оно обещает более благоприятные условия труда. Но с другой — это принесет работодателям новое финансовое ярмо.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди мужчин сторонников инициативы оказалось больше, чем среди женщин: 77% против 67%. При этом и доля противников среди мужчин выше — 10% против 5% среди женщин.

Активность поддержки законопроекта варьируется и в зависимости от возраста. Наиболее охотно идею увеличения отпуска поддержали молодежь и горожане старше 45 лет, тогда как респонденты в возрастной группе от 35 до 45 лет проявили меньшую заинтересованность.



Наибольшая поддержка законопроекта зафиксирована среди респондентов с ежемесячным доходом от 150 тыс. рублей — здесь за изъятие выходных из отпускных дней высказались 80% участников опроса.

Рената Валеева