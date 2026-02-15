Гуляем до Петрушкиного разъезда

Казань начала XXI века: Адмиралтейская слобода, часть вторая

Мельница Романова — Журавлева. Фото: предоставлено Ильей Евлампиевым

В предыдущем эпизоде прогулок по Казани начала XXI века (за фотографии которой мы благодарим популяризатора краеведения Илью Евлампиева) мы прошли половину улицы Клары Цеткин. Сейчас трамваи сюда не ездят, а когда-то вагоны тащили кони, которые доставляли пассажиров от пристаней старого устья Казанки в центре города.

Улица Урицкого

Начнем с той же точки, где мы остановились — на остановке улицы Урицкого. Заметьте, что в Казани также есть парк, поселок, а недавно был еще и Дворец культуры (сейчас КЦ «Московский»), названные в честь председателя Петроградской чрезвычайной комиссии.

Ранее эта улица называлась Второй Зилантовской, поскольку вела к одноименному монастырю, а нынешнее название она получила 2 ноября 1927 года. Сейчас на месте дома слева, увы, находится парковка.

Остановка «Улица Урицкого». предоставлено Ильей Евлампиевым

Клары Цеткин, 24

После перекрестка по правой стороне улицы Клары Цеткин начинается участок, ограниченный руинами завода «Сантехприбор», который с 2021 года планируют превратить в «европейский квартал».

На фото же мы видим 24-й дом и процесс сноса дома №22. Сейчас нет уже обоих зданий, на этом месте — небольшая офисная постройка.

Клары Цеткин, 24. предоставлено Ильей Евлампиевым

Конное депо

Слева мы видим краешек депо казанской конки (а после «Метроэлектротранса»), официально — 1875 года постройки. Конка от Дальнего Устья Казанки до центра начала курсировать в 1870 году. Видимо, ангар перестроили в районе 1899-го, когда в городе появился трамвай на электрической тяге. Эксперты различают в нем не только рационализм, но и черты модерна.

В 2023 году к нему было привлечено внимание СМИ и градозащитников, потому что у объекта культурного наследия республиканского значения провалилась крыша. К тому времени оно уже перешло к «Сетевой компании». В конце прошлого года была запланирована реставрация, а после — открытие кафе.

Справа же начинается первый соцгород Казани, ансамбль домов различных стилей и годов постройки, в которых жили рабочие и управленцы предприятий, в частности Казанского вертолетного завода. В конце зимы 2025 года территорию в районе улиц Адмиралтейской, Урицкого и Мало-Московской включили в реестр выявленных объектов культурного наследия регионального значения.

Клары Цеткин, 30. предоставлено Ильей Евлампиевым

Петрушкин разъезд

Пример долгоживущего топонима. Петрушкой звали лошадь, которая разворачивала вагон конки в этом месте. Возможно, так именовали вообще всех занятых в этом деле лошадей, поскольку их наряжали под ярмарочных «петрушек», рекламируя находившийся на территории «Сантехприбора» сад Густава Тальквиста под названием «Тиволи». Тальквист был одним из устроителей самой конки. «Петрушкиным разъездом» называлась остановка до начала прошлого века. В 2011-м лошадке поставили памятник.

На постере же мы видим здание мельницы Романова — Журавлева XIX века и здание слева, которое позднее исчезло. Сейчас здесь бизнес-центр «Петрушкин двор».

Лавки купца Романова располагались на Островского, 11, где работала Клячкинская больница, в которой умер Тукай. Сейчас здание — штаб «Движения первых». Лавки Романов продал купцу Ивану Журавлеву. Также Журавлев занимался на Островского зданием напротив, собрав из разных объемов один дом, который сначала стал Дворянским собранием, потом — Восточным клубом. А сейчас его реставрируют, чтобы в здание вернулся ТЮЗ.

А еще Петрушкин разъезд — территория Ближнего Устья, пристани, куда баржи и пароходы подходили весной, по высокой воде.

Машина едет по улице Боевой, а повернет либо на Цеткин, либо на Большую.

Московский тракт

Когда-то путник прошлых веков въезжал в слободу, а потом сворачивал в центре. Сейчас если повернуть направо, то вы попадаете на улицу Большую и можете изучить частный сектор Бишбалты, с его остатками деревянной архитектуры — 20 с лишним лет назад их было больше. Слева же скрываются территории, на которых у старого русла Казанки и располагались когда-то верфи Адмиралтейства.

Ну а Ближнее Устье — причина, почему это достаточно безлюдное место тогда было торговым центром, где проходили масштабные ярмарки. Фотографией района на пересечении Клары Цеткин и Адмиралтейской от 1886 года закончим наше путешествие.

Павильон Второй частной выставки и вагоны конки. взято с сайта commons.wikimedia.org (общественное достояние)