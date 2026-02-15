Депутат Госдумы от Татарстана потребовал лишить эксперта Мартынова аттестации

Поводом стали формулировки в акте по объекту «Дом Филимонова»

Фото: Артем Дергунов

Депутат Госдумы от Татарстана Артем Прокофьев направил запрос в Министерство культуры России с требованием рассмотреть вопрос о лишении аттестации эксперта А.Ф. Мартынова.

В обращении указывается на нарушения принципов государственной историко-культурной экспертизы, включая научную обоснованность, объективность и полноту исследования.

Отдельно отмечены формулировки в акте по объекту «Дом Филимонова», где родился Мулланур Вахитов. По мнению автора запроса, они обесценивают роль одного из известных деятелей татарстанской истории.

Также приводится пример экспертного заключения по мемориалу в Ставропольском крае, где сделан вывод об отсутствии необходимости включения объекта в реестр культурного наследия. В связи с этим в Минкульте просят рассмотреть вопрос о лишении эксперта аттестации в установленном порядке.



Ариана Ранцева