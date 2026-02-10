Рост ВРП на 2,9%, проблемные долги и износ предприятий: с чем экономика Татарстана закончила год

Минниханов призвал держать на контроле экономическое состояние предприятий, а руководство МЭР — отчитаться ОЭЗ «Иннополису» и «Зеленой долине»

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан не боится критиковать и предлагать новые решения, хвалил республику за смелость глава Минэкономразвития России Максим Решетников. Экономические итоги Татарстана в 2025 году не могут не впечатлять. С одной стороны ВРП вырос на 2,9%, до 5,7 трлн рублей, промышленность адаптировалась в условиях неопределенности. С другой стороны, задолженность предприятий по кредитам выросла до 1,6 трлн рублей, а убытки — в 2,4 раза. Раис Татарстана указал на значительное количество дел в арбитражном суде, связанных с экономическим состоянием предприятий, и поручил взять вопрос на контроль. Какие резервы в Татарстане видит Минэкономразвития — в материале «Реального времени».

Четвертый год в условиях неопределенности

Экономика Татарстана выдержала еще один год в условиях геополитической напряженности, показав рост ВРП на 102,9%. Обратной стороной хронической адаптации явились рост просроченной задолженности по кредитам, возрастание убытков и снижение загрузки производственных мощностей. Об этом заявил вице-премьер — министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на годовой коллегии ведомства, посвященной подведению итогов за 2025 год. Куда приведет кривая роста в 2026 году, он прогнозировать не стал, но из представленных слайдов складывалось устойчивое впечатление, что долги предприятий в сумме 1,6 трлн рублей превратились в опасный айсберг на пути будущего роста. Как его обойти для всех остается загадкой.

«2025 год прошел в условиях сохраняющейся внешней неопределенности, высокой стоимости финансовых ресурсов и структурных изменений в экономике», — обозначил с первых минут Мидхат Шагиахметов основные препятствия для роста экономики. Тем не менее предприятия наращивают объемы производства, внедряют отечественные технологии, а в рамках инвестиционных проектов проводят модернизацию существующих мощностей и вводят в эксплуатацию новые.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

По итогам 2025 года ВРП превысил 5,73 трлн рублей, показав темп роста 102,9%. Основной вклад обеспечило обрабатывающее производство (прежде всего предприятия нефтехимии и ОПК) — на них пришлось 20,9%, сообщил Мидхат Шагиахметов. Еще 19% ВРП пришлось на добычу полезных ископаемых. 31,7% — на другие виды деятельности, среди которых заметный вклад резидентов ОЭЗ , промышленных парков и территорий опережающего развития. По оценке Минэкономики, предприятия в льготном режиме налогообложения принесли 9,3% ВРП или 20% от общего объема промышленного производства. Почти за 20 лет развития они превратились в самостоятельную производительную силу. В настоящее время в республике функционируют три особых экономических зоны, где уже зарегистрировано 229 резидентов. Объем инвестиций — более 700 млрд руб., создано 30 тысяч рабочих мест и уже более 240 млрд рублей налогов поступило в региональный и федеральный бюджет. ОЭЗ «Алабуга» подала заявку на расширение территории зоны, сообщил позднее замминистра Минэкономразвития РФ Святослав Сорокин. Правда, чьи земли могут попасть в радиус расширения он не уточнил, но обещал поддержать инициативу. «С учетом того потенциала, который есть, безусловно, будем поддерживать и помогать в развитии этой площадки», — отметил он.

Долги предприятий размером с айсберг

Вместе с тем, в реальном секторе сохраняется напряженность. «Растет просроченная задолженность по кредитам и долговая нагрузка предприятий и организаций, — доложил Мидхат Шагиахметов. Как следовало из слайдов, к началу этого года долги по кредитам выросли на 123,7%. Долговой портфель распух до 1,57 трлн рублей. Просроченная задолженность выросла еще больше — на 165,7% и составила 35,8 млрд рублей. По оценке Минэкономики РТ, долговая нагрузка предприятий составляет 20,9%, то есть каждый пятый рубль в обороте заемный. В результате прибыль предприятий выросла на 6,7%, до 926 млрд рублей, а убыток подскочил в 2,4 раза, до 212 млрд рублей.

Илья Репин / realnoevremya.ru

«Рост прибыли сопровождается значительным увеличением убытков, что свидетельствует о снижении эффективности», — подчеркнул Мидхат Шагиахметов. По его мнению, в ряде отраслей экономики уже выявлены риски снижения финансовой устойчивости, что может повлечь за собой риски неплатежеспособности, рост задолженности по налогам и, как следствие, привести к банкротству. В зоне повышенного риска — пищевое производство, химическое производство, производство резиновых изделий и автомобильного транспорта, то есть экономического спада пока нет, но есть устойчивые признаки в виде снижения рентабельности.

Падение спроса привело к сокращению мощностей

Другая коварная болезнь экономики — снижение спроса на продукцию. Из-за дороговизны продукции предприятия стали испытывать сложности с загрузкой мощностей, сообщил Мидхат Шагиахметов. На экране высветился слайд с проблемными компаниями, но через пару секунд исчез. По словам министра экономики РТ, в республике немало предприятий, где загрузка ниже среднероссийского уровня, а также ряд отраслей и вовсе работают со снижением индекса промышленного производства. Глава Минэкономики предложил проверенный рецепт — кооперация между татарстанскими предприятиями. «В условиях внешних ограничений важным фактором стимулирования спроса является развитие коопераций. Кооперация должна стать реальным инструментом управления спросом», — сказал он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Причина перекосов в производстве известна — это высокая ключевая ставка ЦБ. Вице-премьер привел диаграмму, какие производства работают в минус при такой монетарной политике.

«В условиях сохраняющихся внешних и внутренних ограничений и рисков, дальнейший рост и развитие зависят от системного повышения эффективности отраслей, наращивания объемов высокотехнологичной продукции на базе внедрения инноваций, научных разработок, технологического обновления и бесперебойной работы предприятий и организаций», — такой выход видит глава Минэкономики. По его мнению, в каждой отрасли, по всей кооперационной цепочке, отраслевым министерствам совместно с собственниками предприятий необходимо выстроить непрерывный процесс повышения производственной, трудовой, инновационной, инвестиционной и финансовой эффективности через постоянное выявление и устранение узких мест.

В десятке сильнейших регионов страны

Впрочем, федеральные власти не были так пессимистичны. Как заявил замминистра экономразвития Святослав Сорокин, Татарстан в десятке лидеров по объему ВРП, индексу промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, инвестиций в основной капитал.

«Наблюдать, как республика развивается, большое удовольствие. Объем инвестиций в основной капитал оценивается на уровне более 1,5 трлн рублей. Мы видим отличные результаты социально-экономического развития — стабильный бюджет, высокая доля собственных доходов более 80%, низкий уровень долговой нагрузки. Регион активно использует все механизмы развития и собственные ресурсы для повышения инвестиционной привлекательности, для создания инфраструктуры, поддержки бизнеса», — перечислял он успехи на одном дыхании. В чем-то повторил своего шефа Максима Решетникова, который в своем приветствии похвалил «сильную управленческую команду».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Выступая по видеосвязи из Бразилии, он сказал, что республика грамотно встраивается в федеральные программы и даже пытается их переделать в лучшую сторону. «Вы не боитесь критиковать и предлагать новые решения, но не всегда это доставляет удовольствие», — похвалил он за смелость. Подтекст был понятен. Несколько лет назад Рустам Минниханов убедил власти ввести механизм реинвестирования налогов резидентов ОЭЗ и ТОСЭР в расширение инфраструктуры. Речь идет о постановлении правительства РФ 1119. Теперь МЭР вернул бумеранг.

— Данный механизм работает не только в части особых экономических зон, в части индустриальных парков, промпарков по линии Минпромторга России. Регион здесь достаточно эффективно и активно работает. Мы видим, что по линии Минпрома с 2018 года было размещено порядка 50 млрд рублей в Алабуге, — рассказал Сорокин.

Вместе с тем пока регион не заявлялся на возмещение расходов по созданию инфраструктуры по Иннополису и по «Зеленой долине», — указал он. — Здесь потенциал есть, и я здесь призываю регион активно в этом направлении поработать. Действительно важный и эффективный инструмент, позволяющий реинвестировать средства и направить их на развитие».

«Зеленая долина» может получить 10 млрд на инфраструктуру

Покритиковал он за медлительность в механизме по списанию двух третей задолженности. «Это еще один механизм развития потенциала освобождаемых средств в Республике Татарстан». Речь идет о 44,5 млрд рублей до 2030 года.

«Более 14 млрд рублей было списано. В 2022—2025 годы была регионом успешно освоена в рамках базовых лимитов на модернизацию инфраструктуры ЖКХ доступно 8,5 млрд рублей. В прошлом году мы проводили конкурсный отбор в рамках данного инструмента. Здесь, к сожалению, заявки от региона поддержки не получили, но готовимся к проведению второго этапа конкурсного отбора», — сообщил он.

Средства будут доступны с 2028-го и до 2030 года, планируется распределить более 110 млрд рублей. Предварительно 72 региона заявили намерение поучаствовать в этом конкурсе. Татарстан заявил проект по поддержке инфраструктуры «Зеленой долины» на 10 млрд рублей.

«Я думаю, потенциал у заявки действительно высокий, потому что заявка направлена на приоритетные проекты, проекты в сфере суверенитета. Единственное, обратил бы внимание на необходимость привлечения внебюджетных инвестиций. Потому что ситуация будет высокая. Надеюсь, что в этом году поддержку получите», — заверил он.

По традиции подвел черту работе заседания Рустам Минниханов. Во-первых, он выразил серьезную обеспокоенность экономическим положением предприятий и призвал держать ситуацию под контролем. Во-вторых, его тревожит высокий износ основных фондов. «В обрабатывающих производствах износ составляет 40%, в производстве резиновых и пластиковых изделий — 72%, а в мебельной промышленности — 61%», — заявил он.

Поэтому необходимо уделить внимание качественному техническому перевооружению. Любое перевооружение — это не просто обновление, это внедрение современного, высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования. За счет этого республика достигает качественного роста.

Особое внимание, по словам раиса республики, следует уделить роботизации, автоматизации и использованию искусственного интеллекта. Наша задача к 2030 году — увеличить количество роботов в четыре раза. «Это означает, что в республике мы должны ежегодно привлекать не менее 800 новых роботов. Существует хорошая федеральная программа поддержки по обновлению и продвижению роботов. Наш недавний визит в Китай и посещение выставки показали, что мир очень серьезно движется в этом направлении, и, безусловно, нам необходимо уделить этой теме большое внимание», — рассказал он.