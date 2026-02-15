Татарстан вошел в число лидеров по росту средних зарплат

По данным статистики, прирост в республике достиг 26% за год

Фото: Динар Фатыхов

Средние зарплаты сильнее всего в России за последний год выросли в Татарстан и Магаданская область. Об этом свидетельствуют расчеты РИА Новости на основе данных официальной статистики.

По итогам ноября рост средних трудовых доходов в этих регионах составил 26% по сравнению с ноябрем 2024 года. На третьем месте оказалась Республика Алтай, где средняя зарплата увеличилась на 20%.

Примерно на 19% выросли средние зарплаты у жителей Республика Крым и Тамбовская область, а на 18% — в Воронежская область.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Пятерку регионов с наиболее заметным ростом показателя замыкают Чукотский автономный округ, Забайкальский край, Пензенская область и Нижегородская область — по 17%.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии. Показатель учитывает доходы всех сотрудников, в том числе с очень высокими заработками. В конце осени прошлого года в среднем по Россия он составлял 98,2 тысячи рублей против 86,4 тысячи рублей годом ранее.

Ранее «Реальное время» писало, что российские сварщики зарабатывают вдвое больше коллег из СНГ.

Ариана Ранцева