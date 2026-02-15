Сегодня в Татарстане потеплеет до +2 градусов

Ожидается мокрый снег, в отдельных районах метель

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Татарстане будет облачно. Прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, сообщили в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер южный 6—11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура составит от +2 до -3 градусов. На дорогах снежная каша, гололедица, местами сильная.

Галия Гарифуллина