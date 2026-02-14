Переговоры России, США и Украины состоятся в Женеве с участием Уиткоффа и Кушнера

Это подтвердил глава Госдепартамента США Марко Рубио

На переговорах между Россией, США и Украиной в Женеве будут присутствовать спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен Джаред Кушнер. Это подтвердил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Ожидается, что представители сторон обсудят важные вопросы, касающиеся мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков анонсировал проведение нового раунда переговоров, который начнется 17—18 февраля в Швейцарии. Возглавит российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский.

Одновременно с этим в Женеве спецпредставитель России Дмитриев проведет экономические переговоры с США, а американская сторона также проведет переговоры с Ираном.

Наталья Жирнова