За 2 недели февраля в Казани выпал уже 121% месячной нормы осадков

За прошедшие сутки в уборке дорог от снега задействовали 1,22 тыс. единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих

Фото: Артем Дергунов

В Казани за прошедшие сутки в уборке дорог от снега задействовали 1,22 тыс. единиц спецтехники и 634 дорожных рабочих. За это время из города было вывезено 31,4 тыс. тонн снега, сообщает мэрия города.

Как сообщает комитет внешнего благоустройства, за февраль в городе количество выпавших осадков составило 121% от месячной нормы.

14 февраля на расчистку дорог выйдут 614 единиц техники, из них 69 единиц комбинированных дорожных машин и 88 единиц тракторных щеток, а также 574 дорожных рабочих. Всего за зимний период из Казани вывезено 967,8 тыс. тонн снега.

Напомним, что все выходные в Татарстане будет продолжаться метель с мокрым снегом.

Наталья Жирнова