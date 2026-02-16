Книжный рынок в 2025 году: рост цен, экспансия маркетплейсов и слабая привлекательность для соискателей

Книжный рынок показал рост, но из-за удорожания стоимости книг

Фото: Артем Дергунов

На прошлой неделе издательская группа «Эксмо-АСТ» объявила итоги 2025 года для российского книжного рынка. Индустрия сохранила объем продаж в штуках, но выросла в деньгах из-за удорожания книг, а не тиражей. Цифровой сегмент прибавил 45% за год и почти удвоился к 2023-му, маркетплейсы заняли 54% бумажного рынка, а 61% потенциальных соискателей по-прежнему не рассматривают книжную отрасль как место работы. Подробности — в материале литературной обозревательницы «Реального времени» Екатерины Петровой.

Цифровые книги не дают индустрии загнуться

По итогам 2025 года книжный рынок в России сохранил объемы в натуральном выражении, но прибавил в деньгах. Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев сообщил, что в 2025 году был продан 231 млн экземпляров книг — на 1% меньше, чем в 2024-м (233 млн), и столько же, сколько в 2023 году. Самым успешным за последние пять лет оставался 2021 год с показателем 234 млн экземпляров — на 1,3% больше, чем в 2025-м.

При этом емкость рынка бумажных книг достигла 111 млрд рублей против 98 млрд рублей годом ранее. Рост составил 13%. Капьев подчеркнул, что рынок в деньгах вырос не благодаря тиражам, а из-за удорожания стоимости книг. Таким образом, денежная динамика разошлась с динамикой продаж в штуках.

Подорожание фиксируют и аналитики розницы. По данным аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД», в январе — ноябре 2025 года книги и товары книжных магазинов выросли в цене в среднем на 9%, число покупок сократилось на 4%, а средний чек составил 837 рублей. Кроме этого, за два года цены на полиграфию увеличились до 30%, что повлияло на себестоимость производства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Директор издательства «РОСМЭН», член правления Российского книжного союза Борис Кузнецов уточнил газете «Известия» динамику затрат: «За 2024 год полиграфия для книжной индустрии подорожала на 25—30%. А в 2025 она выросла только на 10—12%. Но подорожание 2024 года привело к существующему росту цен». Он также добавил: «Логистика и дистрибуция — именно они стали основными драйверами роста себестоимости на книжном рынке. Самый большой рывок произошел в четвертом квартале. Очень выросли издержки дистрибуции, особенно на маркетплейсах, рывком на 15—18%».

На этом фоне цифровой сегмент продолжил расти. По данным Капьева, в 2025 году было продано 222 млн экземпляров цифровых книг против 153 млн в 2024-м и 112 млн в 2023-м. Рост к 2024 году составил 45%, к 2023-му — почти 98%. «Потребление книг в штуках выросло за счет цифрового контента», — отметил он.

Генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев сообщил, что емкость рынка цифровой книги по итогам 2025 года достигла 23,64 млрд рублей, что на 25% больше, чем в 2024-м (18,84 млрд). Из этой суммы 8,85 млрд рублей пришлось на аудиокниги (рост на 34,5% к 6,58 млрд годом ранее), 14,79 млрд — на электронные книги (рост на 20,6% к 12,26 млрд в 2024 году). Сегмент подписки вырос на 51% год к году — до 11,897 млрд рублей, заняв 50% рынка цифровой книги по итогам года и более 52% в IV квартале. Анурьев отметил, что при сохранении темпов емкость подписной модели в 2026 году превысит 15 млрд рублей.

В структуре бумажного рынка крупнейшим сегментом осталась прикладная литература: 38,3 млрд рублей в 2025 году против 34,7 млрд в 2024-м, прирост — 10,4%. Доля сегмента составила 34,6%. Художественная литература показала наибольшую положительную динамику — плюс 19%: продажи выросли с 30,4 млрд до 36,2 млрд рублей, доля достигла 32,7%. Продажи комиксов сократились на 2,4% — с 4,1 млрд до 4 млрд рублей; их доля составила 3,6%.

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Евгений Капьев также отметил изменение структуры спроса: если в 2024 году литература по эзотерике занимала 3% рынка бумажных книг и находилась на девятом месте в топ-10 нишевых сегментов, то в 2025-м они вышли из десятки лидеров, при этом вырос интерес к Библии.

1 млрд рублей в магазины и 3 млрд рублей в инфраструктуру

В 2025 году основным каналом продаж бумажных книг в России стали маркетплейсы. По данным Евгения Капьева, их доля составила 54% рынка, а объем продаж — 59,77 млрд рублей. По сравнению с 2024 годом (48 млрд рублей) рост составил 24,5%, к 2023 году (37,58 млрд рублей) — 59%. Таким образом, за два года объем продаж через маркетплейсы увеличился на 22,19 млрд рублей.

На этом фоне интернет-магазины продемонстрировали сокращение. В 2025 году через них было продано книг на 6,8 млрд рублей против 8,88 млрд в 2024-м и 13,58 млрд в 2023-м. Падение к 2024 году составило 23,4%, к 2023-му — почти 50%. Доля канала в 2025 году снизилась на 22,9% и составила 6,2% от всех продаж.

Книжные магазины сохранили долю в 16,4%. В денежном выражении продажи достигли 18,1 млрд рублей — на 4,2% больше, чем в 2024 году (17,38 млрд рублей), но на 0,8% ниже уровня 2023 года (18,24 млрд рублей). Самую высокую динамику среди альтернативных каналов показали библиотеки и FMCG: библиотеки увеличили закупки на 22,3% — с 1,5 млрд рублей в 2024 году до 1,88 млрд в 2025-м, однако это на 27% меньше пикового 2023 года (2,58 млрд рублей). FMCG вырос на 14,5% по сравнению с предыдущим годом.

Структура офлайн-розницы изменилась и внутри крупнейшей сети. Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город — Буквоед» Александр Брычкин сообщил, что общая выручка сети в 2025 году составила 26,9 млрд рублей — на 4% ниже, чем в 2024-м. При этом продажи книг выросли на 3% и достигли 16,3 млрд рублей. Он также прогнозирует, что в 2026 году рост продаж книг составит 5,4%.

Магазин «Читай-город» в обновленной концепции. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Трафик сети в 2025 году составил 84,2 млн человек, что на 9% меньше, чем годом ранее. Средний чек вырос на 11% и достиг 791 рубля. На 31 декабря 2025 года в сети работало 657 магазинов: за год было закрыто 66 точек и открыто 20 новых, что означает сокращение сети на 7% по сравнению с 2024 годом.

В 2025 году сеть начала внедрение новой концепции магазинов «Читай-город». К концу года работало 27 точек в обновленном формате. По сравнению со старой моделью трафик в них увеличился на 174%, выручка на квадратный метр — на 98%, общая выручка — на 166%, продажи книг — на 184%. На трансформацию в 2025 году было направлено 1 млрд рублей. В 2026 году планируется обновление еще 30—40 магазинов, а в апреле — открытие первого «Буквоеда» в новой концепции в Санкт-Петербурге.

В пресс-службе «Буквоеда» «Реальному времени» рассказали, что обновление магазина пойдет по тому же принципу, что и у «Читай-города»: «Компания рассчитывает, что новое пространство привлечет активных молодых людей, которые интересуются модой и искусством. Первые магазины откроются в Петербурге, далее этот формат будет распространен и на другие города, чтобы открыться в местных креативных кластерах и модных пространствах».

Параллельно издатели инвестировали в производственную инфраструктуру. По данным Капьева, в 2024—2025 годах в модернизацию полиграфического производства было вложено 3 млрд рублей. В пресс-службе издательской группы «Эксмо-АСТ» уточнили: «Основная часть средств — 2 млрд рублей — была направлена на полное переоснащение Можайского полиграфического комбината: проведен капитальный ремонт устаревшей советской базы и закуплено современное оборудование, включая новую линию твердого переплета. Еще 1 млрд рублей был вложен в техническое обновление типографии «Парето-Принт». И модернизация все еще продолжается. Это долгосрочные инвестиции, окупаемость которых сложно прогнозируема».

«Современность и амбициозность» книжного бизнеса под вопросом

На подведении итогов 2025 года представители издательской группы «Эксмо-АСТ» обозначили книжную индустрию как рынок труда с ограниченной видимостью для внешней аудитории. По их данным, 61% потенциальных соискателей ничего не знают о книжной отрасли и не рассматривают ее для трудоустройства.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В пресс-службе группы уточнили, что исследование проводилось среди редакторов, работающих в медиасфере, а также среди специалистов из IT и маркетинга. По его результатам значительная часть респондентов не воспринимает издательский сектор как возможное место работы. «Основная причина заключается в отсутствии у внешней аудитории представления о масштабе задач, уровне экспертизы и карьерных возможностях, которые существуют в современном книжном деле», — сообщили «Реальному времени» в компании. Там подчеркнули, что проблема особенно актуальна для поколения Z, которое сегодня формирует значительную часть кадрового резерва.

В издательской группе заявили: «Необходимо транслировать вовне понимание того, что современное издательство представляет собой технологическую компанию, где специалисты различного профиля могут реализовать свои компетенции в масштабных и интересных проектах». По оценке компании, отрасль конкурирует за квалифицированные кадры с крупными экосистемами, медиа и кинопроизводством, и исход этой конкуренции зависит от того, насколько убедительно будет продемонстрирована «современность и амбициозность» книжного бизнеса.

Литературный обозреватель проекта «Сноб» Анастасия Рыжкова связывает ситуацию с недостаточной профессиональной коммуникацией внутри самой индустрии. «Есть ощущение, что мы, как условные представители индустрии, мало вкладываемся в профессиональный пиар. Если взять школьника старших классов, наверное, он знает писателей и знает издателей, и это все. Но любая индустрия все же состоит из большого количества разных специалистов, чей героический труд надо подсвечивать, а именно они чаще всего остаются за рампой», — отметила она.

По словам Рыжковой, для удержания и привлечения кадров важны базовые условия: «Надо предлагать хорошие условия, давать перспективу тем, кому она необходима, поддерживать тех, кому важна стабильность и страховка. Это банальные вещи, но в погоне за KPI об этом часто забывают, а это фундамент, на котором держится все здание».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Писатель Булат Ханов объясняет низкий интерес к отрасли сочетанием репутационных и экономических факторов. Он оговаривается, что не опирается на социологические данные, а говорит о личных наблюдениях: «Даже многие гуманитарии, занимающиеся интеллектуальным трудом, рассматривают литературу не как живой организм, а как музей, который уже не пополняется». По его словам, ему доводилось слышать вопрос о том, «для чего писать новые книги, ведь все уже написано», и такие представления влияют на восприятие отрасли как статичной.

Вторая причина, по его оценке, связана с экономикой рынка: «У большинства, даже далеких от книжной индустрии, существует априорное знание, что книжное дело несет много рисков, которые финансово не оправдываются. Реклама, будем честны, более соблазнительна, там есть где развернуться дизайнерам и редакторам. Привлекателен тот рынок, который растет. Рынок доставки, например. Когда книжный рынок начнет расти, тогда и процент соискателей увеличится».

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».