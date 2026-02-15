Татарстан занял 11-е место в рейтинге регионов России по стоимости подписки на онлайн-сервисы

Данная услуга в республике стоит дороже, чем в Москве и Санкт-Петербурге

Фото: Динар Фатыхов

Стоимость подписки на онлайн-видеосервисы в Татарстане в конце прошлого года составила 521 рубль в месяц. По размеру ценника за такую услугу республика заняла 11-е место в рейтинге регионов России, следует из данных Росстата.

Дороже всего подписка на онлайн-сервисы обойдется в Республике Тыва (625 рублей), Ненецком автономном округе (598) и Томской области (573). На 4—10-м местах данного рейтинга расположились Карачаево-Черкесская Республика (555), Брянская (541) и Орловская (537) области, Краснодарский край (539), Тверская область (536), Республика Саха (Якутия) (529) и Алтайский край (529).

Дешевле всего такая подписка обойдется в Тамбовской области (250), Приморском крае (251) и в Республике Ингушетия (301).

В Москве подобная услуга стоит 460 рублей, в Санкт-Петербурге — 503 рубля, а в среднем по России — 432 рубля.

Никита Егоров