Эксперты выяснили, как казанцы и работодатели относятся к частой смене места работы

Больше 40% HR‑специалистов с подозрением относятся к кандидатам, которые меняют место работы часто

Фото: Динар Фатыхов

Большинство казанцев (57%) считают, что менять работу следует так часто, как того требуют обстоятельства. При этом 16% выступают за максимальную стабильность и советуют переходить на новое место как можно реже. Еще 10% полагают, что оптимально менять работодателя примерно раз в пять лет. Об этом «Реальному времени» рассказали в компании SuperJob.

Среди представителей поколения Z больше всего тех, кто придерживается мнения о смене работы по обстоятельствам, а также сторонников перехода в новую компанию каждые три года (10%).

С ростом уровня дохода взгляды на управление карьерой меняются. Горожане с зарплатой от 150 тыс. рублей реже других считают, что увольняться стоит как можно реже (11%), зато чаще выступают за смену работодателей раз в пять лет (16%) или раз в три года (13%).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Работодатели тоже демонстрируют неоднозначное отношение к частоте смены работы у соискателей. Так, 44% HR‑специалистов с подозрением относятся к кандидатам, которые меняют место работы чаще, чем раз в полгода. Еще 30% не одобряют переходы чаще, чем раз в год.

Важен и период перерыва в трудовой деятельности: 40% представителей компаний заявили, что перерыв более года без уважительных причин может вызвать сомнения в компетентности специалиста. В то же время 35% работодателей не обращают внимания на перерывы в стаже, а 9% считают частоту смены мест работы не определяющим фактором при найме.

