Лепка снеговиков и тюбинг стали любимыми зимними забавами россиян

46% участников опроса назвали их главным развлечением зимой

Фото: Динар Фатыхов

Снеговики и тюбинг остаются самыми популярными зимними развлечениями среди россиян: за них проголосовали 46% участников опроса, пишет ТАСС.

Еще 43% респондентов отметили, что любят играть в снежки, а 11% предпочитают строить снежные крепости. Катание на ледянке выбрал 21% участников опроса, на санках с горки — 17%, и 16% заявили, что не любят кататься с горки зимой.

Среди зимних видов спорта большинство опрошенных выбирают катание на коньках — 48%. На втором месте оказались беговые и горные лыжи с 30% голосов. Снегоход предпочитают 15% респондентов, а 7% — сноуборд.

В опросе принимали участие более 1,5 тыс. человек из числа клиентов банка и участников групп в социальных сетях.



Ранее «Реальное время» писало, что в России появился ГОСТ для тюбинговых горок.



Ариана Ранцева