Российские сварщики зарабатывают вдвое больше коллег из СНГ

Они могут получать до 500 тысяч рублей в месяц, следом идут зарплаты в Киргизии — 255 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Зарплаты сварщиков в России значительно превышают доходы специалистов этой профессии в странах СНГ. По данным Минстроя России и агрегаторов по поиску работы, российские сварщики могут получать до 500 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокие зарплаты среди стран СНГ зафиксированы в Киргизии — до $3,3 тысячи (255 тысяч рублей). Однако средний уровень оплаты труда в республике существенно ниже и составляет от $685 до $1714 (53—132 тысячи рублей).

В Казахстане и Узбекистане максимальная зарплата сварщиков достигает $2,4 тысячи (185 тысяч рублей). При этом средняя зарплата электрогазосварщиков в Казахстане составляет $845 (65 тысяч рублей).

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

В Белоруссии уровень оплаты труда зависит от региона и специализации. В столице и на объектах трубопроводов сварщики могут получать более $1,7 тысячи (131 тысяча рублей). В Армении максимальная зарплата сварщиков достигает $1,5 тысячи (116 тысяч рублей), в Грузии при активной работе можно получать до $1,8 тысячи (139 тысяч рублей). В Молдавии средний доход составляет около $1,1 тысячи (85 тысяч рублей).

В Таджикистане и Азербайджане уровень зарплат сварщиков находится примерно на уровне $1 тысячи (77 тысяч рублей).

Отрасль перестрахования стала одной из сфер в России, где средняя зарплата достигла 300 тыс. рублей в ноябре 2025 года.

Наталья Жирнова