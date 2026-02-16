В Казани показали новый фильм Анатолия Бальчева о Высоцком

В нем режиссер визуализировал некоторые эпизоды из жизни великого барда

Кадр из фильма: Высоцкий и Тарковский. Фото: предоставлено пресс-службой «Татаркино»

Новый фильм о Владимире Высоцком показал сценарист и режиссер Анатолий Бальчев. В картине «Высоцкий. Неизвестные страницы» (18+) он визуализирует некоторые факты из жизни актера, барда, поэта, включая его встречу с Никитой Хрущевым и дружеские шутки с Андреем Тарковским. Лоскутная структура фильма позволяет уверенно сказать после просмотра: что-то ты про Высоцкого узнал, но еще больше — как-то забыл.

Анатолий Бальчев — от джаза к документалистике

Анатолий Бальчев начинал как музыкант, играя в джаз-бэнде «Кипа-джаз» в московском ресторане «Архангельское», знаковом месте 1970-х годов и для партийных боссов, и для звезд культуры, и для бандитов. Звучали там и каверы на Высоцкого.

Был Бальчев театральным режиссером, драматургом, с конца 90-х его студия «Аполло-фильм» занимается документалистикой, к примеру, сняла фильм о Михаиле Шемякине. В 2017 году Бальчев выпустил художественный российско-американский фильм «Пассажир из Сан-Франциско» по Ивану Бунину.

Бальчев в 1970-е годы дружил с Высоцким, который тоже бывал в «Архангельском».

В январе 2018 года у режиссера вышел фильм «Неизвестные страницы. Одесская тетрадь» (18+), который рассказывает о жизни барда в Одессе. В Казани его показывали в 2021 году. О том, что Бальчев работает над следующим фильмом, стало известно еще в 2019-м. Режиссер рассказывал об этом, например, в Лондоне, демонстрируя первую картину.

«Неизвестные страницы» ранее показали на фестивалях в Каннах, Венеции и в Лондоне, на So Independent Film Festival and Awards. В Казани, ожидая опоздавших из-за пробок гостей, ведущая, специалист «Татаркино» Светлана Говорунова, большой фанат Высоцкого, забросала Бальчева вопросами.

предоставлено пресс-службой «Татаркино»

«Наш фильм — исследование»

— Недолгий жизненный путь Высоцкого по сей день является предметом обсуждений и споров. Наш фильм — исследование, мы попытаемся ответить на вопрос: смогут ли молодые актеры хоть немного приблизиться к образу Владимира Высоцкого? — отметил режиссер, указав, что в его картине использована технология байопика.

В данном случае это означало, что Бальчев некоторые фрагменты фильма снял, как художественное кино. Поскольку «просто одному актеру сыграть Высоцкого невозможно», его здесь играют разные артисты.

Так что зритель может увидеть, как Высоцкий получает гонорар, после чего друзья покупают ящик шампанского и устраивают ему ванну-посвящение. А Андрей Тарковский иронизирует: ну все, теперь только в Голливуд. Высоцкий обещает, что будет у него сниматься. Не снялся.

Или другая сцена — внучка Никиты Хрущева Юлия приводит товарища на дачу к бывшему генсеку. Тот показывает ему фотографии, певец исполняет ему «Скалолазку» и просит помощи, но по ходу понимает, что ничего не получится. По периметру дачи бродят особисты.

Самый яркий эпизод — поездка с переводчиком Давидом Карапетяном в Гуляйполе, в Запорожскую область, на родину Нестора Махно. Карапетян писал об этом в книге «Владимир Высоцкий. Между словом и славой». В фильме друзья попадают в аварию, а потом встречают местную шпану, которая сначала ведет себя нагло, но потом узнает звезду. Также Бальчев визуализирует фрагмент из неснятого фильма о Махно.

Анатолий Бальчев Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встречи, женщины, песни, круговерть

В фильме немало фрагментов из известных лент: «Место встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Плохой хороший человек». Внезапно в канву вторгается фрагмент из телепередачи, потом появляется Михаил Шемякин, вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова восхищается Мариной Влади.

Сам Бальчев — тоже постоянный участник съемок, значительная часть картины посвящена истории появления его песни «Подшит крахмальный подворотничок...» («Попытка самоубийства») на стихи Высоцкого, который сам дал их композитору. Бальчев должен был стать композитором первого режиссерского фильма Высоцкого «Зеленый фургон», гротескной авантюрной комедии. От планов певец отказался, а телефильм снял Александр Павловский в 1983 году с музыкой Максима Дунаевского.

При том что фильм насыщен фактурой, его логика остается непонятной. Кажется, что Бальчев снимает не картину, а фрагмент большого полотна, в котором хочет рассказать о всем — немного о себе, о московской юности, о женщинах Высоцкого, о его близких друзьях, варьирует стили от телерепортажа до художественного кино. Впрочем, возможно, версия об эпичности верна, потому что сейчас режиссер работает над третьей картиной — в ней он, в частности, хочет показать молодых людей, поющих песни поэта.