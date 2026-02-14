Автоэксперт Лигачев объяснил, почему россияне продают советские машины в хорошем состоянии

Автомобили стало негде хранить

Фото: Мария Зверева

Россияне продают советские легковушки в хорошем состоянии, потому что автомобили негде хранить. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт Константин Лигачев.

— Если речь идет об автомобилях, которые долго стояли в гараже, то, как правило, такие машины принадлежат старому поколению. Например, в советские годы люди в принципе мало ездили на машинах и хранили своих «железных коней» в гаражах. Кроме того, советские граждане владели автомобилем достаточно долгое время и тщательно за ним следили. Однако сейчас, когда многие гаражи сносят, народ стал продавать эти легковушки, потому что авто негде стало хранить, — сказал изданию эксперт.

Никита Егоров