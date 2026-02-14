Нурлана Сабурова внесли в базу «Миротворец»*

Ранее ему запретили въезд в Россию на 50 лет

Комика Нурлана Сабурова внесли в украинскую базу «Миротворец»*, сообщают РИА «Новости». Ранее адвокат Евгений Пронин заявил, что Служба безопасности Украины завела в отношении комика дело из-за сообщений о возможной передаче им техники для российских бойцов в зоне СВО.

Также позднее появилась информация, что комитет национальной безопасности Казахстана может проверить комика в связи с информацией о возможной помощи российским военным.



Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение было принято в интересах национальной безопасности страны. Позднее он заявил, что не намерен комментировать ситуацию с запретом на въезд в Россию.

Наталья Жирнова