Нурлана Сабурова внесли в базу «Миротворец»*

20:06, 14.02.2026

Ранее ему запретили въезд в Россию на 50 лет

Фото: скриншот из видео «Нурлан Сабуров - Сольный стендап-концерт «Принципы»» с канала «Нурлан Сабуров»

Комика Нурлана Сабурова внесли в украинскую базу «Миротворец»*, сообщают РИА «Новости». Ранее адвокат Евгений Пронин заявил, что Служба безопасности Украины завела в отношении комика дело из-за сообщений о возможной передаче им техники для российских бойцов в зоне СВО.

Также позднее появилась информация, что комитет национальной безопасности Казахстана может проверить комика в связи с информацией о возможной помощи российским военным.

Ранее Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение было принято в интересах национальной безопасности страны. Позднее он заявил, что не намерен комментировать ситуацию с запретом на въезд в Россию.

Наталья Жирнова
Справка

* данный ресурс признан экстремистским и опасным.

Общество

