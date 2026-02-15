Герасимов сообщил о наступлении ВС РФ на большинстве направлений СВО

Начальник Генштаба заявил об освобождении ряда населенных пунктов и назвал взятие Красноармейска

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что войска объединенной группировки продолжают наступательные действия практически на всех направлениях специальной военной операции, сообщает RT.



По его словам, подразделения 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, которые примыкают к Красноармейску с восточной стороны.

Герасимов отметил, что взятие Красноармейска стало важнейшим этапом в процессе освобождения всего Донбасса.

Также начальник Генштаба заявил, что в ходе боевых действий в районе города российские войска выбирали такие способы ведения операции, которые оказались неожиданными для противника и ранее ему неизвестными.

Ранее “Реальное время” писало, что начальник генштаба доложил о взятии под контроль более 500 кв. метров территорий с начала года.

Ариана Ранцева