«Бурного роста аудитории уже не будет»: онлайн-кинотеатры насчитывают 75 млн пользователей в России

Эксперты перечислили плюсы и минусы перехода зрителей на платформы

Фото: Артем Дергунов

В России аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 30% в 2025 году, до 75 млн пользователей. На эти платформы были подписаны 60% жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также 58% жителей других больших городов. О том, как увеличение зрителей отразится на качестве производимых кинокартин, почему люди и кинопроизводители переходят на эти площадки и что ждет кинобизнес в 2026 году, — в материале «Реального времени».



Аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 30% в 2025 году

В России аудитория онлайн-кинотеатров выросла на 30% в 2025 году, до 75 млн пользователей, а количество платных подписок на сервисах увеличилось на 33% за тот же срок, до 54 млн. Причем девять сервисов онлайн-кинотеатров преодолели отметку в 1 млн подписчиков. Сегодня 85% рынка по-прежнему приходится на пятерых игроков («Кинопоиск», Okko, «Иви», Wink и Kion), следует из аналитики портала TelecomDaily.



Сами пользователи тоже удовлетворены онлайн-сервисами (оценки колеблются от 4,26 до 4,3 балла в зависимости от площадки). При этом больше трети россиян (36%-48% в зависимости от кинотеатра) готовы рекомендовать сервис знакомым.

По итогам третьего квартала 2025-го 52% подписчиков онлайн-кинотеатров были жителями городов России, включая населенные пункты с населением до 100 тыс. человек (+1%, относительно четвертого квартала 2024-го), следует из результатов опроса портала ICMR. Так, в Москве и Питере на конец марта прошлого года на онлайн-кинотеатры оказались подписаны 60% жителей (+3% за квартал), а в других городах-миллионниках, таких как Новосибирск, Казань и так далее, — 58% горожан (+4% за квартал), говорится в сообщении.

— Высокая доля подписчиков на онлайн-кинотеатры в больших городах связана исключительно с финансовым положением людей. Если для человека сумма, которую просят за подписку, становится незначительной, то он готов платить за удобство при получение контента, — сказал изданию эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru и консультант в администрации президента России, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер.

Если говорить про выручку онлайн-сервисов, то по оценке TelecomDaily, опубликованной в обзоре «Альфа Банка», общая выручка онлайн кинотеатров в 2024 году составила 121,3 млрд рублей (+44% г/г). При этом за первое полугодие 2025-го выручка платформ составила 78,2 млрд рублей (+40% г/г), посчитали исследователи ТМТ Консалтинга. По словам аналитиков, доходы «интернет-кино» выросли за счет повышения стоимости подписки, развития сериального производства и спортивного контента, а также пересмотр стратегий сотрудничества в рамках партнерских программ.

На онлайн-платформе можно посмотреть кино в любое время, но кинотеатр дает психологический эффект

Отток зрителей из кинозалов на онлайн-платформы начался в период пандемии в 2020 году, причем не только в России, но и во всем мире. Основными причинами перехода стали временное удобство и финансовая выгода, сообщил «Реальному времени» кинокритик Давид Шнейдеров.



— На онлайн-платформе ты можешь посмотреть кино в любое время, поставить фильм на паузу, чего нельзя сделать, сидя в кинозале. Кроме того, здесь вырисовывается и финансовая выгода. Подписка стоит условно 390 рублей в месяц, а билет в кино порой обходится значительно дороже. Причем на некоторые кинопремьеры цены и вовсе колоссальные. Если же вы идете в кинозал всей семьей, то цену можно умножить на четыре. Эти факторы, конечно, подкупает зрителя, — сказал изданию кинокритик.

Он добавил, что подписка обходится дешевле билета в кино из-за расходов кинозалов на аренду, обновление аппаратуры, выплат зарплат сотрудникам и прочих вытекающих трат.

Кроме того, Шнейдеров отметил выгоду производить кинопродукцию на платформах и для самих «киномэтров».

— В кино фильм идёт, как правило, не больше трёх часов. В свою очередь, самый короткий сериал — четыре с лишним часа. Соответственно, у режиссера во втором случае есть больше простора, чтобы раскрыть все сюжетные линии, довести всё до конца и так далее, — добавил эксперт.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В свою очередь, активный переход зрителей на онлайн-площадки приведет к закрытию кинотеатров, что уже постепенно происходит, например, в Москве, отметил Шнейдеров, назвав данный тренд печальной тенденцией.

— Раньше поход в кинотеатр становился целой историей, отдельным семейным или коллективным процессом, а дома мы порой смотрим кинопремьеры в одиночку. Еще кинотеатр всегда давал психологический эффект присутствия при просмотре фильма: в зале вы могли похохотать от души, обсудить фильм с семьей, а домашнем зале человек даже не улыбается, смотря тот же кинопродукт по телевизору, — обратил внимание спикер.

«Увеличение аудитории онлайн-кинотеатров отразится на бюджетах фильмов»

Как отметил Шнейдеров, на онлайн-платформах уже выпускают более качественную продукцию, чем для больших экранов, и качество премьер на сервисах будет только расти.

— Очевидно, что увеличение аудитории онлайн-кинотеатров отразится и на бюджетах фильмов, производимых для этих платформ, поскольку чем больше на сервисе подписчиков, тем больше денег и возможностей увеличивать бюджеты на кинопроизводство. Ближайший пример: когда «Игра престолов» только запускалась, бюджет первой серии был 1 млн долларов, а бюджет последней увеличился до 10 млн долларов, — сказал изданию кинокритик.



«Бурного роста аудитории онлайн-кинотеатров уже не будет»

Стриминговые сервисы активно захватывают пространство. Напомним, что в конце января Netflix договорился с Warner Bros. Discovery купить часть бизнеса, оплатив сделку полностью деньгами (ранее шла речь и об оплате акциями — прим. ред.). Корректировки в способах расчета внесли, чтобы ускорить ее завершение и избежать споров с Paramount Skydance (PS), которая ранее предлагала больше денег за сделку и пытается оспорить договоренности.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам экспертов, покупка Netflix киностудий и каталога WBD сильно укрепит позиции сервиса на медиарынке. Сами сотрудники индустрии также обеспокоены темой проката фильмов в кинотеатрах. Напомним, что гендиректор Netflix Тед Сарандос обещал сохранить 45-дневный период кинопроката, но американский режиссер Кристофер Нолан поставил слова руководителя под сомнения.

— Есть очень серьёзные опасения по поводу того, как всё это произойдёт… Сейчас очень тревожное время для индустрии. Потеря крупной студии — это огромный удар. Нам интересно узнать больше о том, как они собираются управлять этими проектами. Период проката в кинотеатрах становится своего рода легко понятным символом того, будет ли Warner Bros. управляться как дистрибьютор кинопроката или же студию интегрируют в стриминговый сервис, — сказал он в журналистам Variety.



«В оффлайн-кинотеатры люди всё меньше и меньше ходят по большому количеству причин»

В свою очередь, Геллер считает, что бурного роста аудитории онлайн-кинотеатров в 2026 году ждать не стоит.

— Тенденция не меняется, в оффлайн-кинотеатры люди всё меньше и меньше ходят по большому количеству причин. Экосистемы, в свою очередь, развиваются и становятся привлекательнее для зрителей благодаря удобству пользования и всевозможным акциям. Бурного роста, как в 2025 году, наверное, уже не будет, но на 6-10% аудитория онлайн-кинотеатров еще может вырасти, — спрогнозировал IT-эксперт.