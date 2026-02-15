На «Волжской тропе» в Казани прошло второе событие зимней серии фестиваля «Курше»
Мероприятие состоялось в рамках проекта «Зима в Татарстане»
В рамках фестиваля Курше состоялось второе событие серии мероприятий «Зимний сезон на «Волжской тропе».
Проект «Зимний сезон на «Волжской тропе», инициированный сообществом хранителей, получил поддержку фестиваля «Курше», организованного Институтом развития городов Татарстана при поддержке раиса Республики Татарстан. Мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Татарстане».
В снежный день проведения события парк превратился в открытую спортивную площадку, наполненную движением. Участники проходили тематические станции, где под руководством инструкторов пробовали различные форматы активностей.
