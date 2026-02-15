Новости общества

19:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На «Волжской тропе» в Казани прошло второе событие зимней серии фестиваля «Курше»

11:48, 15.02.2026

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Зима в Татарстане»

На «Волжской тропе» в Казани прошло второе событие зимней серии фестиваля «Курше»
Фото: предоставленно пресс-службой Волжской Тропы

В рамках фестиваля Курше состоялось второе событие серии мероприятий «Зимний сезон на «Волжской тропе».

Проект «Зимний сезон на «Волжской тропе», инициированный сообществом хранителей, получил поддержку фестиваля «Курше», организованного Институтом развития городов Татарстана при поддержке раиса Республики Татарстан. Мероприятия проходят в рамках проекта «Зима в Татарстане».

предоставленно пресс-службой Волжской Тропы

В снежный день проведения события парк превратился в открытую спортивную площадку, наполненную движением. Участники проходили тематические станции, где под руководством инструкторов пробовали различные форматы активностей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также