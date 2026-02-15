Умер создатель консолей Sega Mega Drive и Dreamcast

Хидэки Сато скончался 13 февраля 2026 года в возрасте 77 лет, сообщил портал Kotaku

Создатель игровых консолей Sega Mega Drive (Genesis) и Dreamcast Хидэки Сато умер в возрасте 77 лет. Об этом сообщил RT со ссылкой на портал Kotaku.

По информации издания, Хидэки Сато скончался 13 февраля 2026 года. Как отмечает портал, он оказал значительное влияние на игровую индустрию, продвигая идею домашних консолей с аркадным уровнем графики и оригинальными игровыми проектами.

Хидэки Сато присоединился к компании Sega в 1971 году и впоследствии стал одним из ведущих разработчиков. В 1989 году он создал приставку Sega Mega Drive, которая успешно конкурировала с Nintendo Entertainment System.

Позднее Сато возглавил проекты по разработке консолей Sega Saturn и Dreamcast. Последняя, несмотря на коммерческий неуспех, со временем получила культовый статус среди игроков.

Ариана Ранцева