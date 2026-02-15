Зеленский: США предложили Украине гарантии на 15 лет

Киев настаивает на сроке от 30 до 50 лет и обсуждает условия с партнерами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев получил от США предложение о предоставлении гарантий безопасности сроком на 15 лет, однако украинская сторона рассчитывает на более длительный период — от 30 до 50 лет.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции в ходе Мюнхенская конференция по безопасности, пишет РИА “Новости”.

По его словам, вопрос обсуждался на встрече с инвесторами и представителями бизнеса, которые заинтересованы в долгосрочных гарантиях.

— Нам нужны гарантии более долгосрочные, чем пять или десять лет. У нас есть предложение от американской стороны на 15 лет. Мы хотим иметь 20+ лет, 30–50 лет. На что пойдет администрация и Конгресс — посмотрим, — сказал Зеленский.

Во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что под гарантиями безопасности для Украины сейчас подразумевается не общеевропейская безопасность, а продолжение конфликта против России. Он напомнил, что во время переговоров с украинской стороной в Стамбуле в апреле 2022 года ключевым вопросом также были гарантии безопасности, которые тогда рассматривались Москвой как элемент коллективного формата. По словам Лаврова, в настоящее время эти договоренности оказались «перечеркнуты».



Ранее “Реальное время” писало, что Зеленский намерен объявить о выборах и референдуме.

Ариана Ранцева